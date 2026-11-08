أحمد موسى يشيد بجهود أهالي العياط في إنقاذ ضحايا حادث تصادم القطارين

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالدور الذي قام به أهالي المناطق المجاورة لموقع حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أنهم بادروا إلى مساعدة المصابين وانتشال الضحايا من أسفل العربات، في مشاهد عكست شجاعة وتكاتف المواطنين خلال الحادث.

الأهالي والعائلات القريبة من موقع التصادم

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأهالي والعائلات القريبة من موقع التصادم تحركوا لمساندة فرق الإنقاذ، وقدموا جهودًا كبيرة للوصول إلى المصابين ومساعدتهم في ظل صعوبة الأوضاع بمكان الحادث.

وأضاف أن مختلف أجهزة الدولة كانت حاضرة في موقع الواقعة، إلى جانب النيابة العامة والجهات المعنية، لمتابعة عمليات الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الحادث.

الرعاية والدعم اللازمين للمصابين

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤسسات الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمين للمصابين والمتضررين، مع متابعة تطورات الموقف ميدانيًا.

وأشار الإعلامي، إلى أن اللجنة الفنية التابعة للنيابة العامة بدأت فحص ملابسات التصادم للوقوف على أسبابه، بالتزامن مع الاستعانة بالأوناش والمعدات اللازمة لرفع عربات القطار المتضررة، واستكمال أعمال التعامل مع موقع الحادث.