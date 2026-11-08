محافظ الجيزة يكلف مديرية التضامن الاجتماعي بدعم أسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم المقرر لأسر المتوفين والمصابين، والتواصل المباشر معهم؛ للوقوف على احتياجاتهم وتوفير المساندة اللازمة في هذا الظرف الإنساني.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لأسر الضحايا والمصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم.