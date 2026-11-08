الثنائية اللي هتجيب بطولة أفريقيا.. هشام يكن يوجه رسالة بشأن صلاح ومصطفى محمد

حرص هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على توجيه رسالة بشأن ثنائي منتخب مصر محمد صلاح ومصطفى محمد، في أعقاب تولي علي ماهر القيادة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام حسن، مشيرًا إلى قدرات الثنائي الهجومية وإمكانية الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة.

هشام يكن يدعم ثنائية صلاح ومصطفى محمد

ونشر هشام يكن صورة تجمع محمد صلاح ومصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «الثنائية اللي هتجيب بطولة أفريقيا».

وجاءت رسالة نجم الزمالك السابق في إشارة إلى دعمه لوجود محمد صلاح ومصطفى محمد معًا في هجوم منتخب مصر، خاصة بعد استبعاد مصطفى محمد من حسابات حسام حسن خلال الفترة الماضية، قبل رحيله عن تدريب الفراعنة.

وأضافت الصورة تفاعلًا مع التغييرات التي يشهدها منتخب مصر بعد رحيل حسام حسن وتولي علي ماهر المسؤولية الفنية، وسط ترقب لملامح اختيارات المدير الفني الجديد، ومدى إمكانية عودة مصطفى محمد إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم امس السبت تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، خلفاً للعميد حسام حسن بعد توجيه الشكر له.

علي ماهر مديرا فنيا للمنتخب

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر بعقد يمتد لمدة عامين، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالفريق وتوليه المهمة الوطنية رسمياً في المرحلة المقبلة.

وجاء قرار الجبلاية بتوجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون على خلفية تصاعد الأزمات الأخيرة والخلافات المتكررة خلال الفترة الماضية.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال الاستعانة بـ علي ماهر إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنتخب مصر، واستغلال الخبرات التدريبية التي يمتلكها المدرب في الدوري المحلي لحسم الاستحقاقات القارية المقبلة في تصفيات أفريقيا والمونديال.