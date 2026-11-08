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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انقلاب عربة وتهشم أخرى.. مراسل صدى البلد يكشف آخر تطورات حادث العياط

حادث قطاري العياط
حادث قطاري العياط
محمد البدوي

كشف محمد أبو شنب، مراسل قناة «صدى البلد»، من موقع حادث تصادم قطاري العياط، عن آخر تطورات الواقعة، مؤكدًا بدء أعمال رفع العربات المتضررة من على القضبان باستخدام أوناش هيئة السكك الحديدية، في إطار جهود التعامل مع آثار التصادم.

إحدى العربات التابعة للقطار المتصادم

وأوضح أبو شنب، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن إحدى عربات القطار رقم 134 تعرضت لانقلاب كامل على جانبها، ولحقت بها أضرار جسيمة، وصلت إلى حد التهشم والتدمير، باعتبارها إحدى العربات التابعة للقطار المتصادم.

وأشار مراسل «صدى البلد»، إلى أن أهالي العياط عادوا إلى منازلهم بعد مشاركتهم في عمليات إنقاذ المصابين والضحايا، مؤكدًا أن جهودهم في التعامل مع تداعيات الحادث كانت لافتة منذ اللحظات الأولى.

 نقطة فاصلة بمدينة جرزا

وأضاف أن موقع التصادم يقع عند نقطة فاصلة بمدينة جرزا التابعة لمركز العياط، وهي منطقة لا توجد بها محطة توقف للقطارات، موضحًا أن عددًا من شهود العيان ذكروا أن القطار رقم 2010 توقف دون سبب معلوم، وأن أقرب تحويلة للسكك الحديدية تبعد نحو 500 متر عن موقع الحادث.

ولفت أبو شنب، إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يتابع بنفسه أعمال رفع العربات المتضررة من فوق القضبان، مشيرًا إلى أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء آراء لوسائل الإعلام المتواجدة في موقع الحادث.

أحمد موسى قطاري العياط حادث تصادم قطاري العياط

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