تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يساند مصابي وضحايا قطار العياط

وجه الهلال الأحمر المصري فرق إدارة الحالة إلى المستشفيات وأماكن تواجد أسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط، لرصد الاحتياجات العاجلة للمتضررين وأسرهم، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والمساندة الإنسانية، وفقًا لاحتياجات كل حالة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري.

وتعمل فرق الهلال الأحمر على الوقوف على الاحتياجات الفعلية للأسر المتضررة، وتحديد أوجه التدخل المطلوبة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير المساعدات اللازمة ومساندة الأسر في مواجهة تداعيات الحادث.