بلال صبري يكشف سبب عدم عرض فيلم «أوراق التاروت» بعد التصريح النهائي: روتانا لم تسدد مستحقاتي.. خاص

كشف المنتج بلال صبري عن تطورات جديدة في أزمة فيلم «أوراق التاروت»، موضحًا أن عدم استكمال شركة روتانا للدفعات المالية المتفق عليها في العقد هو السبب وراء عدم طرح الفيلم حتى الآن، رغم حصوله على التصريح الرقابي النهائي.

وقال بلال صبري في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه تعاقد مع شركة روتانا على إنتاج الفيلم، وحصل منها على عربون في بداية الاتفاق، إلا أن الشركة لم تستكمل سداد باقي المستحقات المالية على مدار 3 سنوات، رغم وجود عقد مبرم بين الطرفين.

وأضاف بلال صبري ، قائلا: إن مديرًا بالشركة تواصل معه منذ شهر وطلب منه استخراج التصريح النهائي للفيلم، وهو ما نفذه بالفعل، وأرسل التصريح إلى الشركة، لكنه فوجئ بعدم صرف أي مبالغ مالية جديدة حتى الآن، رغم استيفائه الإجراء المطلوب منه.

وأكد صبري أن الفيلم أصبح جاهزًا من الناحية الرقابية، لكن أزمة المستحقات المالية لا تزال تحول دون استكمال خطوات طرحه، مشيرًا إلى أنه ينتظر التزام الشركة ببنود الاتفاق وصرف الدفعات المتبقية، حتى يتمكن من استكمال إجراءات عرض العمل بدور السينما.

أزمات لاحقت فيلم «أوراق التاروت»

ولم تكن أزمة المستحقات المالية هي العقبة الوحيدة التي واجهت فيلم «أوراق التاروت» خلال رحلته، إذ أثار العمل جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنه، على خلفية تداول أنباء عن أحد مشاهده التي تجمع الفنانة رانيا يوسف وكلبًا، وهو ما نفاه المنتج بلال صبري، مؤكدًا أن المشهد المتداول حوله الجدل غير موجود في الفيلم.

كما واجه العمل أزمة أخرى بسبب مشاركة البلوجر علي غزلان، بعدما أُثيرت مسألة حصوله على التصاريح اللازمة للمشاركة في العمل، وأحيل عدد من أبطاله للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية على خلفية هذه الأزمة.

وفي مايو 2026، أعلن بلال صبري حصول الفيلم على التصريح الرقابي النهائي، بتصنيف عمري +16، في خطوة كان من المنتظر أن تمهد لطرحه في دور العرض، إلا أن المنتج كشف الآن عن استمرار تعثر الفيلم بسبب عدم استكمال الدفعات المالية المتفق عليها مع روتانا، بحسب تصريحاته.

ويشارك في بطولة «أوراق التاروت» كل من سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم، ومحمد عز، ومنذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.