ناقد رياضي يوضح تفاصيل موقف كوكا ومحمد عبد الله الطبي في الأهلي

كشف محمود شوقي، الناقد الرياضي، عن تفاصيل الحالة الطبية وموقف اللاعبين أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله، وفقاً لما أعلنه الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي:

أحمد نبيل كوكا حصل على راحة لمدة 4 أيام من برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام حادة في أسفل الظهر.. على أن يستأنف اللاعب أداء جلسات العلاج الطبيعي مع العودة للتدريبات الجماعية يوم الخميس القادم.

محمد عبد الله يعاني من شد في العضلة الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامج العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة.»

ويتابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حالة اللاعبين بشكل مستمر، للوقوف على مدى استجابتهما للبرامج العلاجية والتأهيلية، وتحديد موعد عودتهما للمشاركة في المباريات وفقا لدرجة التعافي من الإصابة.

وتأتي هذه التطورات في إطار حرص الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وطبيا، قبل الاستحقاقات المقبلة للفريق.