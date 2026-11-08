قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلاف أمنى يهز إسرائيل.. انقسام بين الموساد والجيش بشأن ضرب إيران

مدير الموساد و رئيس الاركان الإسرائيلي
مدير الموساد و رئيس الاركان الإسرائيلي
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن عودة الخلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بين جهاز الموساد والجيش بشأن التعامل مع إيران، بعد فترة من التوافق النسبي بين الجانبين، امتدت من عام 2023 حتى عام 2025.

ووفقًا لمصادر تحدثت للصحيفة، تركز أحدث فصول الخلاف على مدى ضرورة الدفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسط تباين في تقديرات المسؤولين بشأن توقيت الهجوم وجدواه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير الموساد رومان جوفمان كان أكثر تأييدًا للتحرك العسكري، ويحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما اتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير موقفًا أكثر تحفظًا، خشية أن يؤدي شن هجوم خلال فترة الانتخابات إلى الإضرار بشرعيته، أو أن يستغله نتنياهو سياسيًا ضد خصومه.

وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من الموساد صحة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن دعم جوفمان لعملية عسكرية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن النقاش لم يكن بالضرورة بشأن تنفيذ هجوم فوري، وإنما تمحور حول استغلال فرصة محتملة لتنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة قبل إغلاق نافذتها.

ولفت التقرير إلى أن الخلافات بين الجهازين لا تعني وجود مواقف ثابتة أو متطابقة في جميع الظروف، إذ قد يؤيد زامير تنفيذ هجوم في ظروف معينة، بينما قد يعارض جوفمان التحرك العسكري في ظروف أخرى، لكن التباين الحالي يعكس اختلافًا في تقدير المخاطر والأهداف.

خلاف تاريخي حول تغيير النظام الإيراني

واستعرضت الصحيفة جذور الخلاف بين الموساد والجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجانبين أيدا توجيه ضربات واسعة لإيران خلال عمليتي عام 2025 وبداية عام 2026، قبل أن تظهر اختلافات بشأن أهداف العمليات، لا سيما مسألة تغيير النظام الإيراني.

وذكر التقرير أن مدير الموساد السابق ديفيد بارنيا كان متحمسًا لخطط تستهدف إحداث تغيير في النظام الإيراني، تضمنت تحركات مرتبطة بالأكراد، فيما أبدى الجيش الإسرائيلي تشككًا أكبر في إمكانية تحقيق هذا الهدف على المديين القصير والمتوسط.

كما أشار إلى خلافات سابقة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي الإيراني؛ ففي عام 2018، فضّل الموساد دفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، بينما رأى الجيش الإسرائيلي أن البقاء فيه، على الأقل لفترة إضافية، قد يكون الخيار الأفضل.

وخلص التقرير إلى أن التباينات بين الموساد والجيش الإسرائيلي بشأن إيران ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات، وشملت تقييمات مختلفة للبرنامج النووي الإيراني، وتوقيت توجيه الضربات العسكرية، والرهان على إمكانية تغيير النظام في طهران.

جهاز الموساد إيران إسرائيل الولايات المتحدة مدير الموساد رومان جوفمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

نذير بن بوعلي

نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

مودي شلاطة

خرج زعلان وبيعيط.. والد مودي شلاطة يروي كواليس اختبارات الأهلي

مودي شلاطة

لاعب الزمالك السابق: عدم انضمام شلاطة للمنتخب؟.. كان فين قبل مباراة الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد