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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سارة نتنياهو تنفي تسريب أسرار اغتيال نصر الله والهجوم على إيران.. وتؤكد: لا أملك أي معلومات أمنية

سارة نتنياهو
سارة نتنياهو
فرناس حفظي

نفت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امتلاكها أي معلومات أمنية أو اطلاعها على الخطط العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات على إيران واغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت سارة نتنياهو، في إفادة خطية قدمتها إلى المحكمة الإسرائيلية، إنها لا تشارك في أي مناقشات أمنية، ولا تملك أي إمكانية للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية أو اغتيالات أعداء إسرائيل.

وجاءت إفادتها ردًا على اتهامات بتسريب معلومات تتعلق باغتيال نصر الله المرتقب إلى صديقتها المقربة فيريد غروس، قبل تنفيذ العملية الإسرائيلية في سبتمبر 2024.

وفي تطور قضائي، وافقت سارة نتنياهو خلال جلسة استماع عُقدت الأحد على إسقاط دعوى التشهير التي رفعتها ضد عدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها قناتا «كان 11» و«نيوز 12»، والصحفي عمري مانيف، مع استمرار الدعوى ضد عودي مزراحي، مالك مجموعة إخبارية شهيرة على تطبيق تيليجرام.

وكانت نتنياهو قد طالبت بتعويض قدره 500 ألف شيكل إسرائيلي، متهمة مزراحي بنشر ادعاءات كاذبة بشأن تسريبها معلومات سرية تتعلق بعمليات عسكرية إسرائيلية.

في المقابل، صرح مزراحي أنه تلقى معلومات متعلقة باغتيال نصر الله والهجوم الإيراني والعملية البرية الإسرائيلية في لبنان، مدعيًا أن مصدر بعض هذه المعلومات يعود إلى حفيدة صديقة سارة نتنياهو.

وأكد مزراحي أمام المحكمة أنه كان قد نشر توقعات بشأن اغتيال نصر الله قبل تنفيذ العملية بأيام، فيما تتمسك سارة نتنياهو بنفي أي صلة لها بتسريب المعلومات الأمنية.

وتسلط القضية الضوء على الاتهامات المتبادلة بشأن تداول معلومات عسكرية حساسة خارج المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وسط استمرار المواجهة القضائية بين سارة نتنياهو ومالك مجموعة تيليجرام.

سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات أمنية الخطط العسكرية الإسرائيلية إيران حزب الله حسن نصر الله

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