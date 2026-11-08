إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بقحافة الفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل بسيارة ملاكي بمنطقة قحافة بمحافظة الفيوم أمام قاعة ليلة العمر مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



بلاغ بوقوع حادث تصادم بقحافة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام قاعة ليلة العمر بمنطقة قحافة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.



نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 3 أشخاص جراء التصادم بين الموتوسيكل والسيارة الملاكي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.