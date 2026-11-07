مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم حادثا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد منطقة الريف العربي مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين.



بلاغ أمني بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد منطقة الريف العربي ووجود عدد من المصابين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.



مصرع سيدة ونقل المصابين للمستشفيات

وبالفحص تبين مصرع سيدة جراء الحادث حيث جرى نقل جثمانها إلى مستشفى طامية المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص آخرين حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة.



فيما تمكنت الفرق الطبية من إسعاف 5 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.



إجراءات قانونية والتحقيق في الواقعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات انقلاب السيارة.