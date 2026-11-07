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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إطلاق برنامج تدريبي لـ"قياس جودة الحياة وتطلعات المواطنين في قرى حياة كريمة"

اللواء أحمد الجوهري
اللواء أحمد الجوهري
آية الجارحي

 أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي الموسع لمسح “قياس جودة الحياة وتطلعات المواطنين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة”، وذلك بمقر الجهاز بصلاح سالم.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لدعم وتطوير مسارات التنمية المستدامة وانطلاقاً من رؤية مصر 2030.

وقد شهد افتتاح التدريب اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و الدكتود ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وبحضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب نخبة من القيادات الإحصائية بالجهاز، مما يعكس الشراكة والتكامل المؤسسي الوثيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير مؤشرات موثوقة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

يأتي تنفيذ هذا المسح تأكيداً على ثقة الدولة المصرية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واعتمادها الدائم على بياناته الموثوقه والدقيقة القائمة على الأدلة باعتبارها الركيزة الأساسية للتخطيط التنموي الشامل ورسم السياسات الوطنية القومية؛ حيث يرتكز هذا المسح في انطلاقته على  المسوحات الميدانية السابقة التي نفذها الجهاز وكانت بمثابة الأساس والركيزة الإحصائية لمبادرة حياة كريمة.

ويعد هذا البرنامج التدريبي مرحلة محورية استراتيجية لتأهيل الكوادر الميدانية –التي تضم عشرات الباحثين والمراجعين– لتنفيذ هذا المسح القومي الشامل.

وفي هذا السياق، أكد  اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز، خلال كلمته الافتتاحية، على الأهمية البالغة لهذا المسح الذي يولى الجهاز له اهتماماً بالغاً، داعياً المتدربين –باعتبارهم الركيزة الأساسية والواجهة التنفيذية وحلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والجهاز– إلى استشعار المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على عاتقهم في نقل صورة أمينة وموضوعية تعكس واقع الأسر وتطلعات المواطنين، ومشدداً على أن جودة البيانات ودقتها هي أساس نجاح هذه المهمة.

كما أشار إلي أن هذا المسح يضيف  أبعاداً تتجاوز مجرد تقييم الأثر الفعلي للتدخلات التنموية بالقرى التي انتهت بها المشروعات حتى سبتمبر 2026؛ إذ يستهدف رصد واقع حياة المواطنين، والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، ومعرفة مدى رضاهم وتطلعاتهم لمستقبل مجتمعاتهم المحلية، بما يجعل النتائج المرتقبة لهذا المسح رصيداً معرفياً ومعلوماتياً بالغ الأهمية يمكن الاستناد إليه في تقييم جهود التنمية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية، وتوجيه الموارد بكفاءة، ودعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات والبرامج المستقبلية.

وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر 2026، حيث يتضمن محاور مكثفة تشمل شرح منهجية تصميم العينة، واستعراض تفاصيل استمارات المسح المعيشية والفردية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات عملية على التطبيق الإلكتروني لجمع البيانات باستخدام الأجهزة اللوحية (التابلت)، فضلاً عن إجراء دراسات الحالة ولعب الأدوار واختبارات التطبيق العملي لضمان توحيد أساليب العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة الإحصائية بالميدان.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 تُمثل مشروعاً قومياً متكاملاً لإحداث نقلة نوعية ومستدامة بالريف المصري، حيث يمثل هذا المسح أداة علمية وموضوعية رفيعة المستوى لربط التخطيط بالواقع العملي والتنموي، وتوجيه الموارد بكفاءة استناداً إلى قاعدة بيانات موثوقة تعكس تطلعات واحتياجات المواطنين الفعلية.

الإحصـاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حياة كريمة جودة الحياة قياس جودة الحياة

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