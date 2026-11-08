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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفى منشية البكري النموذجي يعزز منظومة الوقاية من جلطات الأوردة العميقة

مستشفي منشية البكري
مستشفي منشية البكري
عبدالصمد ماهر

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتطوير الإمكانات الطبية بالمستشفيات، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور حسام أبو ساطي– رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، وبمتابعة السيد الدكتور محمد عيد – وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، تواصل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الآمنة وفقًا لأحدث الأساليب والتقنيات الطبية.

وفي إطار هذا التطوير، يواصل مستشفى منشية البكري النموذجي تقديم خدماته الطبية من خلال توفير جهاز الضغط الهوائي المتقطع Intermittent Pneumatic Compression (IPC)، ضمن منظومة الوقاية من جلطات الأوردة العميقة  (DVT) Deep Vein Thrombosis، بما يسهم في تحسين الدورة الدموية لدى المرضى غير القادرين على الحركة، والحد من احتمالات حدوث الجلطات والمضاعفات المرتبطة بها.

 نظام الضغط الهوائي المتقطع 

ويعمل الجهاز من خلال نظام الضغط الهوائي المتقطع على تنشيط الدورة الدموية بالأطراف السفلية، بما يدعم الوقاية من جلطات الأوردة العميقة، خاصة لدى المرضى الذين يحتاجون إلى فترات طويلة من الراحة أو الرعاية الطبية داخل المستشفى.

ويأتي توفير هذه التقنية في إطار الحرص على:

- تعزيز إجراءات الوقاية من جلطات الأوردة العميقة (DVT).
- تحسين الدورة الدموية لدى المرضى محدودي الحركة.
- تقليل احتمالية حدوث المضاعفات المرتبطة بالجلطات.
- دعم رحلة تعافي المرضى وتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا.

ويؤكد هذا التطوير حرص مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة على تحديث التجهيزات الطبية وتطبيق أحدث وسائل الوقاية والرعاية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

مستشفى منشية البكري النموذجي IPC جلطات الأوردة العميقة وزارة الصحة والسكان التقنيات الطبية محافظة القاهرة الضغط الهوائي

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