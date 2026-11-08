القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية في لحج وتتصدّى لهجمات الفصائل اليمنية

شهدت جبهات القتال في محافظتي لحج وتعز جنوب غربي اليمن تصعيداً عسكرياً، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في مديريتي المقاطرة والمضاربة، والتصدي لهجمات شنتها الفصائل اليمنية، بالتزامن مع غارات جوية واستهدافات بالطائرات المسيّرة طالت تجمعات وتعزيزات عسكرية.

وأفادت معلومات ميدانية، مساء الأربعاء 4 نوفمبر، بأن القوات الحكومية حققت تقدماً في عدد من جبهات محافظة لحج، وتمكنت من استعادة السيطرة على منطقة وجبل حدادة في مديرية المقاطرة، إلى جانب مواقع في محمية إرف، التي تضم جبل إرف الاستراتيجي، ومناطق عُبُل والرحاب والميسود في منطقة الزريقة.

كما أشارت المعلومات إلى تنفيذ القوات عملية التفاف على مواقع عسكرية بمحاذاة طريق كربة، بالتزامن مع استمرار المواجهات في مناطق معبق والزريقة، فيما استهدفت غارات جوية تجمعات للمسلحين وآليات عسكرية في منطقة وادي مامَر بمديرية المضاربة، ما أسفر، وفقاً للمصادر الميدانية، عن سقوط قتلى وتدمير مركبات عسكرية.

وفي تطور ميداني آخر، تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة العفاج في مديرية المضاربة، بعد يوم من دخول عناصر الفصائل اليمنية إليها، وسط استمرار العمليات العسكرية لتأمين المواقع والمناطق التي استعادت القوات السيطرة عليها.

غارات جوية واستهدافات في تعز

وفي محافظة تعز، كثفت القوات الحكومية عملياتها العسكرية، حيث استهدف الطيران الحربي مواقع وتجمعات ومعدات عسكرية تابعة للفصائل اليمنية في مناطق غرب المحافظة، من بينها منطقة الربيعي وسائلة برداد ومفرق جبل حبشي، وفقاً لما أعلنته القوات الحكومية.

كما شهدت جبهات القتال مواجهات متبادلة، تمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي لهجمات على عدد من المحاور، بالتزامن مع استهداف مواقع عسكرية وآليات تابعة للفصائل اليمنية، وإعلان إسقاط طائرتين مسيرتين في جبهة صبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية على جبهات لحج وتعز، وسعي القوات الحكومية إلى استعادة المواقع التي فقدت السيطرة عليها خلال الأيام الماضية، وتأمين خطوط التحرك والإمداد بين المحافظات الجنوبية والغربية.