الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً بعد حريق بسفينة شحن بخليج عُمان

أعلن الحرس الوطني الإماراتي، اليوم الأحد، إنقاذ 22 شخصاً بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في خليج عُمان، في حادث أثار الانتباه إلى تطورات حركة الملاحة البحرية بالمنطقة.

وأوضح الحرس الوطني، في بيان نشره عبر منصة «إكس» الأمريكية، أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم يحملون جنسيات عربية، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم فور إنقاذهم، قبل تسليمهم إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد البيان أن الحالة الصحية لجميع الأشخاص الذين جرى إنقاذهم مستقرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز القريب من خليج عُمان، منذ بدء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران أواخر فبراير، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن السفن وحركة التجارة البحرية في المنطقة.