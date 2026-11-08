بي إم دبليو إى 4 2027 تباع بهذه المواصفات .. اعرف سعرها

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 ، وتنتمي اى 4 لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 قوة 340 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 190 كم/ساعة، وبها عزم دوران 430 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 491 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وبها بطارية سعة 83.9 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

أبعاد بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4783 مم، وعرض 1852 مم، وارتفاع 1442 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2856 مم .

سعر بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

تباع سيارة بي إم دبليو اى 4 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 ملايين و100 ألف جنيه .