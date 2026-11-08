مقتل 6 أشخاص بينهم بريطاني في إطلاق نار بمدينة كراكوف البولندية

أعلنت الشرطة البولندية مقتل 6 أشخاص، بينهم مواطن بريطاني، وإصابة 16 آخرين على الأقل، في حادث إطلاق نار جماعي استهدف ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف، بعد ظهر السبت، في واقعة وُصفت بأنها عمل إرهابي.

وقالت الشرطة إن مسلحاً أطلق النار من داخل سيارة بعد اقتحامه المنطقة السياحية الشهيرة، نحو الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل 4 نساء ورجلين، من بينهم مواطن بريطاني لم تُكشف هويته حتى الآن.

وأضافت أن المشتبه به أُصيب بطلق ناري وأُلقي القبض عليه، مشيرة إلى أن المصابين، البالغ عددهم 16 شخصاً على الأقل، بينهم المشتبه به واثنان من أفراد الشرطة، أحدهما في حالة حرجة.

ولم تُكشف بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم أو هوية منفذه.