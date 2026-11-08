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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: محمد صلاح يرحب بتولي علي ماهر تدريب منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا أن قائد المنتخب أبدى موافقته وترحيبه بالمدير الفني الجديد، بعدما تم استطلاع رأيه في الاختيار.

منتخب مصر 

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن محمد صلاح لم يتدخل في قرار تعيين المدير الفني، لكنه أبدى ترحيبه عندما سُئل عن تولي علي ماهر المسؤولية، مشيرًا إلى أن صلاح سبق وتحدث عن المدرب خلال المعسكر الماضي، وكان يقول لزملائه على سبيل المزاح: «كابتن علي ماهر هييجي في يوم من الأيام».

واختتم حتحوت حديثه بالتأكيد على ترحيب قائد الفراعنة بالمدير الفني الجديد، متمنيًا التوفيق لعلي ماهر في مهمته المقبلة مع المنتخب الوطني. 

علي ماهر منتخب مصر حسام حسن الاهلي الزمالك

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