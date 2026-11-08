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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة تعلن ختام نهائي كأس العالم "أكوامان 2026" وتؤكد تنامي دور مصر كوجهة رئيسية للسياحة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة النجاح الكبير لفعاليات نهائي كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة «أكوامان 2026» (Aquaman World Grand Final)، في نسختها الثالثة، والتي استضافتها شواطئ سوما باي بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق ومغامر يمثلون 55 جنسية من مختلف دول العالم، وسط إشادة دولية واسعة بمستوى التنظيم والقدرات اللوجستية التي تمتلكها الدولة المصرية.

وشهدت البطولة مشاركة دولية قياسية، عكست المكانة المتنامية لمصر على خريطة استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث جاءت النهائيات المصرية تتويجًا لجولة عالمية ناجحة أُقيمت في 7 دول على مدار العام، شملت ماليزيا والنمسا ومالطا وفرنسا ودبي وتركيا، قبل أن تختتم منافساتها على أرض مصر، في تأكيد جديد على الثقة الدولية في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية.

يأتي هذا الحدث ضمن اجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

وتجسد بطولة «أكوامان» نموذجًا ناجحًا للريادة المصرية في صناعة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية، باعتبارها بطولة مصرية خالصة بنسبة 100%، انطلقت بفكر وتنفيذ مصري، ونجحت في الوصول إلى الأسواق العالمية ومنافسة كبرى البطولات الدولية، بل وتجاوزت في أعداد المشاركين وتنوع جنسياتهم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية الراسخة منذ عقود، بما يعكس كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تقديم نماذج تنظيمية بمعايير عالمية.

وتعكس البطولة النجاح الذي تحققه الدولة المصرية في تنفيذ توجهاتها نحو تعظيم الاستفادة من الأحداث الرياضية الدولية، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يسهم في دعم منظومة السياحة الرياضية، والترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإبراز ما تتمتع به منطقة البحر الأحمر من مقومات طبيعية وسياحية فريدة، إلى جانب بنية تحتية وإمكانات تنظيمية قادرة على استقطاب الرياضيين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت النسخة الثالثة من البطولة تنظيم مجموعة متنوعة من المنافسات التي راعت مختلف الفئات العمرية ومستويات المشاركة، وتضمنت سباق 500 متر للأطفال، وسباق 1 كيلومتر بالزعانف، وسباق 2 كيلومتر سباحة حرة، إلى جانب سباقات التحمل لمسافات 5 و10 و15 كيلومترًا، في برنامج تنافسي متكامل جمع بين الرياضة والمغامرة والترويج السياحي.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة تقديم دعمها الكامل للشركاء والجهات المنظمة للبطولات والفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنجاحها، بما يعزز ريادة مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في توظيف الرياضة كأحد أدوات الترويج السياحي والاقتصادي، وترسيخ صورة مصر كوجهة عالمية للرياضة والسياحة.

وزارة الشباب والرياضة كأس العالم للسباحة أكوامان 2026 وزارة الشباب وزارة الرياضة

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