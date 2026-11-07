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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان الموقع المقترح لإنشاء ساحة شعبية للألعاب الرياضية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقع المقترح لإنشاء ساحة شعبية للألعاب الرياضية بمنطقة حي الإسكان المميز بمدينة أسوان، وذلك ضمن خطة الوزارة والمحافظة لتحويل الأماكن والمساحات غير المستغلة إلى ساحات رياضية مفتوحة، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين لإستثمار طاقاتهم وممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

ويأتى ذلك في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لرؤية “أسوان 2040” للاستثمار في رأس المال البشري.

تحويل المساحات غير المستغلة لساحات رياضية مفتوحة لإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين

ويأتي المقترح في إطار توجهات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان نحو التوسع في إنشاء الساحات الرياضية الشعبية، والاستفادة من المواقع المتاحة وتحويلها إلى متنفسات رياضية ومجتمعية؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

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