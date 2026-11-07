وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي والأنشطة الشبابية

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بأسوان، كما تفقدا عددًا من المنشآت والأنشطة بالمركز، والتي تضمنت منطقة ألعاب الأطفال، والملعب متعدد الأغراض، والمبنى الإداري، إلى جانب متابعة أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمحافظة أسوان.

واطلع الوزير على الأنشطة المقدمة للشباب، ومتابعة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وأكد جوهر نبيل أن الاستثمار في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها يأتي ضمن أولويات استراتيجية الوزارة، من خلال التوسع في قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير منظومة متكاملة لاكتشاف العناصر المتميزة وصقل قدراتها وفق أسس علمية وفنية، بما يدعم إعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين.

وأضاف أن مراكز التنمية الشبابية تمثل أحد النماذج المهمة لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والأنشطة، التي تجمع بين الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتتيح للشباب فرصًا حقيقية للمشاركة والتفاعل وتنمية قدراتهم.