الداخلية تداهم أوكار الكيف.. استشهاد فرد شرطة ومقتل 9 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن إستشهاد فرد شرطة ومصرع (9 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "قتل عمد – شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة غير المرخصة - سرقة بالإكراه – حريق عمد – خطف – هتك عرض")، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 4 طن من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 110 ألف قرص مخدر - 110 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (461) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









