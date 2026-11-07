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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية بقرية نفيا.. الكشف والعلاج مجانا في 9 تخصصات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال القافلة الطبية بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي، ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة للمترددين، في إطار جهود المحافظة لتوفير الخدمات الصحية بالقرى وتيسير حصول المواطنين عليها، بحضور النائب مجدي البري عضو مجلس الشيوخ ، النائب أحمد الجرواني عضو مجلس النواب، النائبة وفاء السرنجاوي عضو مجلس النواب،الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية 

واطلع المحافظ، على الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال عيادات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأسنان والرمد والنساء وتنظيم الأسرة والأنف والأذن، إلى جانب معمل تحاليل الدم ووحدة الأشعة، والصيدلية التي توفر الأدوية والعلاج بالمجان، بما يتيح للأهالي الحصول على الكشف والفحوصات وصرف العلاج في مكان واحد.

كما تابع المحافظ، تنفيذ الندوات التثقيفية والتوعوية، وجهود الفرق الطبية في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب أعمال التطعيم ضد مرض الحصبة، مشددًا على أهمية تكثيف التوعية الصحية والوصول بالخدمات الوقائية والعلاجية إلى مختلف القرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال جولته، حرص المحافظ على الحديث مع الأهالي المترددين على القافلة، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن الخدمات الطبية المقدمة، والاطمئنان على مستوى الرعاية التي يحصلون عليها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، استمرار دعم القوافل الطبية وتوفير أوجه الرعاية الصحية لأهالينا، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وتخفيف مشقة الانتقال عنهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين صحة طنطا

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