ضبط طالب في طنطا يدير صفحة إلكترونية لترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

صفحة إلكترونية لترويج المخدرات

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) ، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول ".

وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.