مطار الغردقة يحقق رقما قياسيا في حركة الركاب ويستقبل 67 ألف راكب اليوم

في مؤشر يعكس النمو المتزايد في الطلب على المقاصد السياحية المصرية، سجل مطار الغردقة الدولي، اليوم أعلى معدل تشغيل يومي في تاريخه، بإجمالي 389 عملية إقلاع وهبوط، محققًا زيادة قدرها 31 حركة مقارنة برقمه القياسي السابق البالغ 358 حركة، والمسجل في الأول من نوفمبر 2025، وبمعدل نمو بلغ %8.7.

وعلى صعيد أعداد الركاب، بلغ إجمالي المسافرين عبر المطار 67 ألف راكب خلال اليوم، مقابل 56 ألفًا و641 راكبًا في يوم تسجيل الرقم القياسي السابق، بزيادة قدرها 10 آلاف و359 راكبًا، وبمعدل نمو بلغ %18.3، متجاوزًا بذلك ضعف معدل نمو عمليات الإقلاع والهبوط. وأظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد ركاب الوصول، التي سجلت نحو 33 ألفًا و500 راكب، بزيادة %24.1، فيما بلغ عدد ركاب السفر نحو 33 ألفًا و500 راكب، بمعدل نمو %13، مقارنة بالفترة المرجعية ذاتها.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن معدلات التشغيل القياسية التي يحققها مطار الغردقة الدولي تعكس تنامي الطلب على المقصد السياحي المصري، والإقبال المتزايد على المدن السياحية المصرية من مختلف الأسواق الدولية، لا سيما مع بداية الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم نمو السياحة الوافدة وتعزيز قدرة المطارات المصرية على استيعاب الزيادة في الحركة الدولية.

وأوضح الحفني أن الوزارة تضع تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز طاقاتها الاستيعابية، ورفع كفاءتها التشغيلية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بما يضمن مواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، بما يدعم تنافسية المطارات المصرية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للنقل الجوي والسياحة.

من جانبه، أكد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن هذا المعدل القياسي يعكس كفاءة الأداء التشغيلي بمطار الغردقة الدولي وجاهزية مختلف قطاعاته للتعامل مع كثافات التشغيل المرتفعة، موضحًا أن التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالمطار ورفع جاهزية فرق العمل يسهمان في انتظام الرحلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن وجودة الخدمات.

وأضاف النشار أن الشركة تتابع مؤشرات الأداء ومعدلات التشغيل بمختلف المطارات التابعة لها، وتعمل على تعزيز الاستعدادات الفنية والبشرية، لا سيما بالمطارات السياحية، لضمان التعامل بكفاءة مع الزيادة المتوقعة في أعداد الرحلات والركاب خلال الفترة المقبلة .

يأتي هذا الأداء القياسي مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الرحلات الدولية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدن البحر الأحمر، بما يعزز دور مطار الغردقة الدولي في استقبال زياده الحركة السياحية المتوقعة ، ويدعم جهود الدولة لتنمية القطاع السياحي.