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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطوير ميدان الشهداء استعدادًا لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة

مسطحات خضراء وأشجار أكاسيا وممرات رخامية ونافورة راقصة.. ملامح جديدة تعيد الحيوية لأحد أبرز معالم بورسعيد
مسطحات خضراء وأشجار أكاسيا وممرات رخامية ونافورة راقصة.. ملامح جديدة تعيد الحيوية لأحد أبرز معالم بورسعيد
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المسلة «ميدان الشهداء» بنطاق حي الشرق، والتي تشهد مشروعًا متكاملًا للتطوير على مساحة تصل إلى نحو 33 ألف متر مربع، بهدف إعادة تقديم هذا المعلم التاريخي بصورة حضارية تليق بمكانته في ذاكرة أبناء بورسعيد.

جاء ذلك في خطوة جديدة ضمن خطة محافظة بورسعيد لإعادة إحياء الحدائق والميادين العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة، بحضور الدكتور إسلام البهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالديوان العام.

مسطحات خضراء وأشجار أكاسيا وممرات رخامية ونافورة راقصة.. ملامح جديدة تعيد الحيوية لأحد أبرز معالم بورسعيد

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد تفاصيل الأعمال الجارية ومكونات التطوير الجديدة، ووجه بزيادة أعداد مقاعد الجلوس داخل الحديقة، إلى جانب إنشاء 33 مظلة و4 برجولات كبيرة، لتوفير أماكن مريحة للمواطنين وحمايتهم من أشعة الشمس والأمطار، بما يتيح للعائلات والمترددين على الحديقة الاستمتاع بمختلف مساحاتها.

 

مساحات خضراء أكبر.. ولمسات جمالية تعيد الحيوية للمكان

وتتضمن أعمال التطوير زيادة المسطحات الخضراء والتوسع في زراعة أشجار الأكاسيا، وإعادة تنسيق المساحات المفتوحة، إلى جانب تنفيذ ممرات للمشاة من الإنترلوك الرخامي، ومقاعد ديكورية مزودة بإضاءة LED، فضلًا عن إنشاء نافورة راقصة تضفي طابعًا جماليًا مميزًا على الحديقة.

كما تشمل الأعمال تطوير مناطق الجلوس والبرجولات، وإعادة تنظيم مختلف عناصر الحديقة بما يحقق التكامل بين المساحات الخضراء والممرات والعناصر الجمالية، ويوفر متنفسًا عامًا يليق بالمواطنين وزائري المدينة.

 

تطوير يحافظ على تاريخ «ميدان الشهداء» وهويته الحضارية

وفي إطار الحرص على الحفاظ على القيمة التاريخية للموقع، تتضمن أعمال التطوير الاهتمام بالعناصر التاريخية الموجودة بالحديقة، وفي مقدمتها تمثال الفريق عبد المنعم رياض، بما يضمن الحفاظ على مكانته ورمزيته التاريخية، مع تقديم الموقع في صورة حضارية تجمع بين أصالة المكان وحداثة التطوير.

وأكد المحافظ أن تطوير حديقة المسلة يستهدف الحفاظ على أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية بمحافظة بورسعيد، وتحويلها إلى مساحة عامة متكاملة تجمع بين القيمة التاريخية والجمال الطبيعي والخدمات التي يحتاجها المواطنون.

 

افتتاح الحديقة في 23 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات العيد القومي

وفي ختام الجولة، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف معدلات العمل وتسريع وتيرة التنفيذ، والانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، والمتابعة المستمرة لجميع مراحل التطوير لضمان خروج المشروع بالصورة الحضارية المستهدفة.

ومن المقرر افتتاح حديقة المسلة «ميدان الشهداء» يوم 23 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، لتكون إضافة جديدة للمساحات العامة والحدائق المطورة بالمدينة، ومتنفسًا حضاريًا للمواطنين ومقصدًا لزائري بورسعيد، مع الحفاظ على مكانتها كأحد أهم الرموز التاريخية التي تعكس هوية المدينة وتاريخها.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ميدان الشهداء

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