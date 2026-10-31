ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية MSC LIRICA

استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة، السفينة السياحية MSC LIRICA، القادمة من ميناء ليماسول، وترفع علم بنما، والمتجهة إلى ميناء الإسكندرية، وعلى متنها نحو 1682 راكبًا و738 فردًا من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك في إطار دعم الهيئة لجهود الجذب السياحي في مصر.

ميناء غرب بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس يستقبل السفينة السياحية MSC LIRICA

وتعد السفينة MSC LIRICA، المملوكة لشركة MSC Cruises، واحدة من السفن المميزة في خدمة قطاع السياحة؛ حيث بنيت عام 2003 وخضعت لأعمال تجديد عام 2021، ويبلغ طولها 275 مترًا، وغاطسها 7 أمتار، وتتكون من 14 طابقًا، وتضم 992 غرفة، ومن المقرر تنظيم برامج سياحية للركاب، تشمل زيارات إلى أبرز المعالم السياحية والأثرية بمدينة القاهرة، إلى جانب تنظيم جولات سياحية داخل ميناء بورسعيد للتعرف على معالمه بعد أعمال التطوير التي شهدها لرفع كفاءته، بما يتيح للزائرين الاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة.

وفي هذا السياق صرح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال السفينة يأتي في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنشيط السياحة البحرية بموانيها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية بشكل منتظم، وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يعكس كفاءة الموانئ التابعة للهيئة وقدرتها على استقبال السفن السياحية من مختلف أنحاء العالم.

مؤكدًا مواصلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لتطوير موانيها البحرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، لا سيما مواني المنطقة الشمالية، شرق وغرب بورسعيد، وميناء العريش البحري، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأرصفة وتعميق الغاطس وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المواني المصرية وجذب مزيد من الحركة البحرية والسياحية، ودعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية.