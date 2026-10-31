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بحضور إعلامي كبير.. زاهى حواس يختار أهم 3 قطع أثرية بمتحف ترينتو الإيطالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور إعلامي كبير.. زاهى حواس يختار أهم 3 قطع أثرية بمتحف ترينتو الإيطالية

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

أقيم مؤتمر صحفي موسع في مدينة ترينتو الإيطالية، بحضور حشد كبير من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والتليفزيون الإيطالي والدولي، وذلك للإعلان عن اختيار عالم الآثار المصرية الشهير الدكتور زاهي حواس لأهم ثلاث قطع أثرية ضمن المجموعات المصرية بمتحف المدينة.

وانتقى الدكتور «حواس» عقب دراسة ومعاينة ميدانية ثلاث قطّع فريدة شملت: تابوتاً أثرياً لـ «منشدة آمون»، وقناعاً ذهبياً نادراً يعود إلى العصر المتأخر، بالإضافة إلى لوحة أثرية بديعة ترجع إلى عصر الدولة الوسطى، موضحاً القيمة التاريخية والفنية الاستثنائية لهذه القطع لتسليط الضوء عليها ضمن جهود الترويج للمتحف.

وفي المساء، ألقى الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية كبرى في أكبر وأهم قاعات المدينة، والتي شهدت إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق؛ حيث نفدت جميع تذاكر المحاضرة بالكامل بعد 3 ساعات فقط من طرحها للاكتتاب والتسجيل، ليحتشد داخل القاعة أكثر من 500 شخصية من كبار رجال السياسة والثقافة والفن والمفكرين في إيطاليا.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار، وخبير السياحة المصري رفيق جبور.

وعقب انتهاء المحاضرة التي تناولت أسرار الأهرامات والملوك الفراعنة، حرص د. «حواس» على التفاعل مع الجمهور والإعلاميين؛ حيث قَضى ساعة كاملة في توقيع نسخ من كتابه الشهير «الرجل ذو القبعة» (The Man with the Hat) وسط احتفاء وحفاوة بالغتين من الحضور.

مدينة ترينتو الدكتور زاهي حواس حواس مدينة ترينتو الإيطالية زاهي حواس زاهى حواس في مدينة ترينتو

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