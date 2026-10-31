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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق الإدمان يواصل تنفيذ أنشطته التوعوية داخل الجامعات

صندوق الإدمان
صندوق الإدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية المكثفة داخل الجامعات والمعاهد العليا ، بهدف رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها.

وتشهد العديد من الجامعات، مثل كفر الشيخ والعاصمة والإسكندرية والقاهرة وعين شمس وقنا وسوهاج والزقازيق وبورسعيد، حاليًا انتشارًا واسعًا لأنشطة الصندوق، التي تتضمن تنفيذ ندوات ثقافية وتوعوية، يشارك فيها المتطوعين  بصندوق مكافحة الإدمان  ، حيث يتم تسليط الضوء على الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات، وتأثيرها السلبي على الشباب والتحصيل الدراسي، بالإضافة إلى توضيح آليات الوقاية والحماية وكيفية التعامل مع الضغوط التي قد تدفع البعض إلى طريق التعاطي. 

 ولا تقتصر الأنشطة على الجانب التثقيفي فقط، بل تمتد لتشمل تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية متنوعة داخل الحرم الجامعي، تسهم في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي، وتعزز من روح المشاركة والانتماء، وتساعدهم على تبني أنماط حياة صحية بعيدة عن السلوكيات الخطرة لاسيما تعاطى المواد المخدرة . 

 كما ينفذ الصندوق مبادرة توعوية مبتكرة تحت عنوان "شوفها قبل ما تجرب تعيشها"، والتي تعتمد على استخدام تقنية الواقع الافتراضي "VR"، حيث تتيح للطلاب خوض تجربة محاكاة واقعية تحاكي الأضرار والمخاطر التي يمر بها متعاطي المخدرات، بدءًا من مرحلة التجربة الأولى وحتى مرحلة الإدمان وتدهور الحالة الصحية والاجتماعية ،  وقد ساهمت هذه التقنية الحديثة في جذب انتباه الطلاب وإيصال الرسائل التوعوية بطريقة تفاعلية مؤثرة. 

 ولاقت أنشطة الصندوق داخل الجامعات تفاعلًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من جانب الطلاب، الذين أعربوا عن أهمية تكثيف مثل هذه البرامج والأنشطة داخل الحرم الجامعي، لما لها من دور كبير في رفع الوعي وتقديم معلومات صحيحة حول قضية المخدرات، حيث أتاحت لهم الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات حول طبيعة الإدمان وأنواع المخدرات وأضرارها وكيفية الوقاية منها، وقام المتخصصون بالرد عليها بشكل علمي ومبسط وأن هذه البرامج تسهم في تصحيح الكثير من المعلومات الخاطئة المتداولة بين الشباب حول المخدرات، خاصة ما يتعلق بكون بعض أنواعها غير مسببة للإدمان، وكذلك الخدمات التى يقدمها  الخط الساخن لعلاج الإدمان مجاناً   "16023".

 ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعات يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن الجامعات تمثل أهمية كبيرة كونها تضم شريحة كبيرة  من الشباب  تتطلب التوعية المستمرة.  وأشار  الدكتور عمرو عثمان الى أن الصندوق يحرص على تنويع الأنشطة والبرامج المقدمة للطلاب ما بين ندوات وأنشطة رياضية وثقافية واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة مثل الواقع الافتراضي، لضمان وصول الرسالة التوعوية بشكل جذاب ومؤثر، لافتًا إلى استمرار تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد العليا ،لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الأنشطة والبرامج التوعوية الجامعات والمعاهد الجامعات والمعاهد العليا رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة الجامعات

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