قنا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق مركز نقادة غداً

أعلن ديوان عام محافظة قنا، فى بيان اليوم فصل التيار الكهربائى، عن عدد من المناطق بنطاق مركز نقادة، غداً الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تستهدف رفع كفاءة مغذي الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح بيان المحافظة أن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، لمدة ساعتين، لإجراء أعمال الصيانة الفنية اللازمة على مغذي كوم بلال.

وأضاف أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي تشمل: الهدايات، وكوم بلال، وحاجر كوم بلال، واللافات، والريّاينة، والصوامعة، بنطاق مركز نقادة.

وأشار البيان، إلى أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، والحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية، والحد من الأعطال المفاجئة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشدت محافظة قنا المواطنين، خاصة أصحاب المنشآت الخدمية والمخابز والمنشآت الحيوية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، وأن التيار سوف يُعاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.



