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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: تطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضمن الأسبوع الأول من حملة التطعيم ضد الحصبة

صحة قنا
صحة قنا
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، الدكتور عصام نبيل محمد، نجاح الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في تطعيم أكثر من نصف مليون طفل بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملة في 25 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الجهود الميدانية والإشرافية المتواصلة التي تبذلها المديرية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وتعزيز التغطية بالتطعيمات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة أطفال المحافظة .

وأكد وكيل الوزارة أن الوصول إلى هذا العدد من الأطفال يعكس حجم الجهود المبذولة من الفرق الطبية والإشرافية، والإنتشار الفعال لفرق التطعيم بمختلف مواقع تقديم الخدمة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتأكد من إنتظام العمل وفقاً للخطة الموضوعة، مشدداً على مواصلة العمل بجدية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق المستهدف الكامل للحملة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال الإشراف والمتابعة تُنفذ بمشاركة الدكتورة نهلة جاد الكريم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد جابر، مدير إدارة الأمراض المعدية ومنسق الحملة بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة ريهام مجد الدين، مشرف الحملة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان..وقال إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، وتُنفذ على مدار ثلاثة أسابيع إعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، من خلال 656 فريقاً طبياً منتشراً بمختلف مراكز المحافظة، لتقديم خدمات التطعيم بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس والحضانات، في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية والحد من انتشار الأمراض المعدية.


 

وكيل وزارة الصحة محافظة قنا الدكتور عصام نبيل محمد

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