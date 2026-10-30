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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: فانس يعرض لقاءً مباشرا مع محسن رضائي لإنهاء الحرب مع إيران.. وترامب يدرس خيارات عسكرية جديدة

فانس ومحسن رضائي
فانس ومحسن رضائي
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير للكاتب ديفيد إجناتيوس، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وجّه رسالة شخصية إلى محسن رضائي، المسؤول الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، أعرب خلالها عن استعداده للقائه شخصيًا لبحث التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ويحول دون تجدد المواجهات العسكرية.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن رضائي يمثل أبرز قناة تفاوضية يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق مع طهران، نظرًا لنفوذه داخل النظام الإيراني وقدرته على حشد التأييد لأي تسوية تتعلق بالبرنامج النووي.

وأوضح المسؤول أن رسالة فانس ركزت على وضع المصالح الوطنية للبلدين في صدارة المفاوضات، مشددًا على أن الأولوية الأمريكية تتمثل في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مقابل مراعاة طهران لمصالحها المتعلقة بإعادة بناء اقتصادها والحفاظ على سيادتها الوطنية.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن رضائي يحتفظ باتصالات منتظمة مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ويُعتقد أن الاثنين تحدثا خلال الأيام الأخيرة عقب وصول الرسالة الأمريكية، فيما ترى واشنطن أن علاقات رضائي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية تمنحه نفوذًا قد يساعد في تمرير أي اتفاق محتمل.

وأشار إجناتيوس إلى أن إسطنبول أو العاصمة القطرية الدوحة قد تكونان الموقعين الأكثر ترجيحًا لاستضافة لقاء محتمل بين الجانبين، في ظل استمرار الدور القطري في الوساطة واتصالات الدوحة مع مسؤولين إيرانيين بارزين.

وتأتي المبادرة الأمريكية في وقت يستعد فيه البنتاجون لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، بعدما عرض قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، على الرئيس ترامب خيارات للتحرك العسكري، خلال اجتماع بالبيت الأبيض، بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ولفت التقرير إلى وجود تباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي بشأن مستقبل إيران؛ إذ يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه تغيير النظام الإيراني، بينما يرى إغناتيوس أن ترامب وفانس يفضلان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي على خوض جولة جديدة من الحرب.

واعتبر الكاتب أن التحرك الأمريكي يعكس تصاعد الدور الدبلوماسي لفانس في الملف الإيراني، وسط مخاوف داخل البيت الأبيض من ضيق الوقت المتاح للتوصل إلى تسوية قبل العودة إلى المواجهة العسكرية.

الرئيس الأمريكي جيه دي فانس محسن رضائي الولايات المتحدة إيران المبادرة الأمريكية البنتاجون

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