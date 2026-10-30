خاص | كالوشا يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في يناير 2027

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تصدر أحمد كالوشا، مدافع فريق إنبي، قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة الإدارة لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة.

كالوشا يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في يناير

وأوضح المصدر أن كالوشا يحظى باهتمام كبير داخل الأهلي، في ظل المستويات التي يقدمها مع إنبي، وقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، وهو ما يجعله أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام إدارة الكرة لتدعيم هذا المركز.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يدرسون عددًا من الأسماء المحلية والأجنبية لتدعيم الدفاع في يناير، لكن مدافع إنبي يتقدم قائمة الترشيحات في الوقت الحالي، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع مدافع يمتلك الخبرة والقدرة على الانسجام سريعًا مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات من جانب إدارة الأهلي لمعرفة المطالب المالية لنادي إنبي، تمهيدًا لبحث إمكانية حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي، وفقًا للرؤية الفنية والميزانية المحددة للتعاقدات.