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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الصيني يؤكد الثقة في تحقيق تعاون مثمر مع ألمانيا

الصين وألمانيا
الصين وألمانيا
أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج عن ثقته في تحقيق تعاون مثمر وتنمية مشتركة بين الصين وألمانيا، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في ظل تصاعد النزعة الأحادية والحمائية على المستوى العالمي.

وقال لي، خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بكين اليوم الجمعة، إن نجاح التعاون بين البلدين يستند إلى الاحترام المتبادل وتجاوز الخلافات والتركيز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، داعيا إلى حماية التجارة الحرة وتعزيز الانفتاح والتعاون.

وأكد استعداد الصين لتوسيع التعاون مع ألمانيا في مجالات السيارات والكيماويات والذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية والخضراء، وزيادة وارداتها من المنتجات الألمانية عالية الجودة، مشيرا إلى ترحيب بلاده باستثمارات الشركات الألمانية، ودعمها استثمارات الشركات الصينية في ألمانيا.

وأعرب عن أمله في توفير بيئة أعمال عادلة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للشركات الصينية.

من جهته، أكد شتاينماير أن ألمانيا والصين تتمتعان منذ فترة طويلة بشراكة جيدة، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما حقق نجاحا ومنافع متبادلة، مشيرا إلى أن التعاون بين شركات البلدين لا يخدم مصالحهما فحسب، بل يمثل أهمية كبيرة للعالم أيضا.

وأعرب عن استعداد ألمانيا لتعميق التعاون مع الصين على أساس الاحترام والثقة والمنفعة المتبادلة، وتسوية الخلافات عبر الحوار.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الشراكة الاستراتيجية الشاملة

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