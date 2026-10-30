الطقس غدًا السبت.. أمطار وشبورة والصغرى تصل 8 درجات

تشهد حالة الطقس غدًا السبت 31 أكتوبر 2026 استمرار الأجواء الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وظهور فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق الساحلية والداخلية، بالتزامن مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، والتي قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد، مع استمرار الفروق الملحوظة بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل.



الطقس غدًا السبت.. الأرصاد تكشف خريطة درجات الحرارة

توقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدًا السبت على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها المعتادة خلال هذه الفترة، قبل بدء تغيرات جوية متوقعة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.



وقالت غانم، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل في محافظات الأقصر وأسوان ما بين 30 و31 درجة مئوية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن الطقس يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، خاصة خلال فترات الظهيرة، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق الجنوبية.

ومع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الملابس المستخدمة على مدار اليوم، خصوصًا عند الخروج في الصباح الباكر أو العودة في ساعات الليل.

وأوضحت المتنبئ الجوي أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة إلى نحو 16 درجة، محذرة من الفروق الحرارية الملحوظة بين النهار والليل، خاصة في المناطق المفتوحة والمدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

فرص سقوط الأمطار غدًا

تشمل توقعات الطقس غدًا فرصًا لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، مع تفاوت شدتها ونسب حدوثها بحسب الموقع الجغرافي، إذ تشير التوقعات إلى احتمالات هطول أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

وتوقعت الدكتورة منار غانم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من صحراء مطروح، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، وذلك على فترات متقطعة.

وتشمل المناطق المعرضة لهذه الأمطار أجزاء من المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومناطق شمال الدلتا، مع اختلاف فرص الهطول من منطقة إلى أخرى، لذلك تظل متابعة التحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية مهمة للتعرف على تطورات الحالة الجوية خلال اليوم.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، وقد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولا تعني نسب حدوث الأمطار بالضرورة هطولها على جميع المناطق المذكورة، إذ تتوقف التفاصيل الفعلية على تطور السحب وحركتها خلال اليوم، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية المحدثة ضرورية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يخططون للسفر أو التنقل بين المحافظات.



الشبورة المائية غدًا.. تحذير لقائدي السيارات من انخفاض الرؤية

تأتي الشبورة المائية ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت، حيث تنشط فرص تكونها خلال ساعات الصباح الباكر، في الفترة الممتدة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت التوقعات من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويزيد من صعوبة القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

وتعد الشبورة المائية من الظواهر التي تتطلب قدرًا أكبر من الحذر، حتى في ظل استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود اضطرابات قوية، إذ يمكن أن تتراجع الرؤية بصورة مفاجئة في بعض القطاعات من الطرق، ما يستلزم تخفيف السرعة والانتباه إلى حركة السيارات المحيطة.

وتنصح الجهات المعنية قائدي المركبات باتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية خلال فترة تكون الشبورة، من أبرزها:

القيادة بسرعات منخفضة تتناسب مع مستوى الرؤية على الطريق.

ترك مسافات آمنة وكافية بين السيارات.

تجنب التوقف المفاجئ قدر الإمكان.

استخدام الإضاءة المناسبة للسيارة وفقًا لظروف الرؤية.

الالتزام بالتعليمات المرورية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

متابعة تحديثات حالة الطقس قبل الانطلاق في الرحلات الطويلة خلال الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدًا السبت 31 أكتوبر 2026 في المحافظات

كشفت توقعات الطقس غدًا عن تباين درجات الحرارة بين القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة المتوقعة في أسوان، بينما تنخفض الصغرى في عدد من المناطق خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة.

أسوان: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة.



وتوضح هذه الأرقام استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال النهار، مقابل ارتفاع الحرارة على جنوب البلاد، خاصة في أسوان، التي تسجل العظمى بها 31 درجة مئوية.

وفي المقابل، تسجل كاترين أقل درجة حرارة صغرى، عند 8 درجات مئوية، وهو ما يعكس أهمية الاستعداد لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح.

تحذير من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل

لم تقتصر توقعات هيئة الأرصاد الجوية على حالة الطقس غدًا السبت، إذ حذرت الدكتورة منار غانم من تغيرات متوقعة في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وعلى مدار الأسبوع، مع اتجاه درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي على معظم المحافظات.

وأوضحت أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية صحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، مع زيادة الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الداخلية ومحافظات جنوب الصعيد.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 30 و32 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بدرجات الحرارة المتوقعة خلال يوم السبت، والتي تدور حول 27 درجة مئوية في القاهرة.

أما في محافظات جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و37 درجة مئوية، لتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وهو ما يستدعي الانتباه إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الظهيرة.

وأشارت غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة ستظل قائمة خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استمرار استقرار الأحوال الجوية بوجه عام، رغم الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة.



نصائح الأرصاد للمواطنين مع التقلبات بين النهار والليل

شددت الدكتورة منار غانم على ضرورة عدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أهمية عدم التخفف من الملابس خلال ساعات الليل، في ظل استمرار الفروق الحرارية بين الفترتين.

وتكتسب هذه النصيحة أهمية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى 17 و18 درجة مئوية، وتراجعها في المدن الجديدة إلى نحو 16 درجة، بالتزامن مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من الأحد المقبل.

ومن أبرز النصائح التي ينبغي مراعاتها خلال الأيام المقبلة: