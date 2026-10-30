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ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا.. وواشنطن لديها وقت لمواصلة المفاوضات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا.. وواشنطن لديها وقت لمواصلة المفاوضات

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا، دون الكشف عن آلية إنهائها أو موعد محدد لذلك، مجددًا تمسك واشنطن بالحصول على ضمانات تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، في وقت تحدث فيه عن استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الجانبين.

وقال ترامب، في مقابلة مع إذاعة «KCMO» الأمريكية، الجمعة، إن الحرب «ستنتهي قريبًا»، مشددًا على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ضمان بألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا في المستقبل. ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل بشأن طبيعة الضمانات المطلوبة أو فرص التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن إيران ترغب في مواصلة المحادثات، قائلًا إن طهران تريد التفاوض وإن واشنطن لديها وقت لمواصلة هذه الاتصالات. 


وأضاف أن الحرب مع إيران ليست حربًا تقليدية، مدعيًا أنها لا تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين مبالغ كبيرة، وأن الولايات المتحدة عوضت ما أنفقته من خلال التطورات في فنزويلا، بحسب تعبيره.
 

كما قال ترامب، إن بلاده أنفقت أموالًا لمنع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، معتبرًا أن هذا الهدف تحقق بالفعل، في إشارة إلى الضربات الأمريكية السابقة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. غير أن تصريحاته لم تتضمن تفاصيل جديدة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني أو نتائج عمليات التفتيش الدولية.

وتأتي تصريحات ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، وفي ظل استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، وتداول تقارير عن خيارات عسكرية أمريكية محتملة بعد الانتخابات.

وتعكس مواقف الرئيس الأمريكي تمسكه بالمسار التفاوضي مع إبقاء الملف النووي الإيراني في صدارة شروط أي تسوية، دون استبعاد استمرار الضغوط على طهران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب مع إيران امتلاك سلاح نووي الولايات المتحدة البيت الأبيض

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