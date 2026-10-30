العواضي: الحكومة اليمنية تواصل معركة فجر اليمن حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن الحكومة اليمنية تدرك جيدًا طبيعة المعركة التي أُعلن عنها تحت اسم «فجر اليمن»، ومسار المواجهات العسكرية التي انطلقت في إطارها، موضحًا أنها وضعت استراتيجية متكاملة لهذه الحرب، وحددت أهدافها منذ البداية، ولن تنتهي المعركة إلا باستئصال ميليشيات الحوثي واستعادة جميع مؤسسات الدولة اليمنية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ استعادة مؤسسات الدولة تشمل العاصمة صنعاء، إلى جانب سائر المحافظات والمناطق التي لا تزال واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، مؤكدًا أن الحكومة لم تتخذ قرار خوض هذه المواجهة دون دراسة مسبقة لطبيعة المعركة والتحديات المرتبطة بها.

وأوضح العواضي أن المعلومات التي كانت متوافرة لدى الحكومة قبل انطلاق العمليات العسكرية كشفت قدرات الحوثيين، وما يمكن أن تسفر عنه المواجهات من تطورات ميدانية، وهو ما ساعد على تحديد مسار التحرك العسكري ووضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع طبيعة المعركة.

وشدد على أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارها بناءً على هذه المعطيات، وأنها ماضية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها، ولن تتراجع عن موقفها أو الأهداف التي حددتها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على المحافظات اليمنية.

وأشار مستشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المواجهات العسكرية تشهد اتساعًا في نطاقها الجغرافي، مع استمرار العمليات في عدد من الجبهات والمحافظات، لافتًا إلى أن المعارك امتدت إلى محافظة البيضاء، بالتزامن مع عمليات عسكرية في الجوف ومأرب.

وأضاف أن جبهة تعز تشهد اشتعالًا في المواجهات، إلى جانب محافظة لحج ومناطق الساحل الغربي، بما يعكس اتساع رقعة العمليات العسكرية على أكثر من محور.

وأكد العواضي أن استراتيجية القوات المسلحة اليمنية لتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستمرة وفقًا للمسار الذي رسمته الحكومة منذ إعلان معركة «فجر اليمن»، مشددًا على أن العمليات لن تتوقف قبل استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.