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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ جمعة مشهور بعد نقله إلى المستشفى

جمعة مشهور
جمعة مشهور
رباب الهواري

كشف مصدر مقرب من جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن آخر تطورات حالته الصحية، عقب تعرضه لوعكة مفاجئة خلال مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة، والتي استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على وضعه الصحي.


وأوضح المصدر أن جمعة مشهور تعرض لارتفاع في ضغط الدم خلال دقائق المباراة، وهو ما أثر على عضلة القلب، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي إلى التدخل ونقله إلى المستشفى، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية المطلوبة.
وأضاف أن المدير الفني لطلائع الجيش خضع لعدد من الفحوصات الطبية، كما جرى تعليق المحاليل له، مع وضعه تحت متابعة الفريق الطبي، لمراقبة حالته والوقوف على أسباب الوعكة الصحية التي تعرض لها.
وأكد المصدر أن الحالة الصحية لجمعة مشهور شهدت تحسنًا تدريجيًا خلال الساعات الماضية، بعدما انخفض ضغط الدم وعادت حالته إلى الاستقرار، مشيرًا إلى أنه لا يزال تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، للتأكد من تحسن وضعه الصحي بصورة كاملة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مغادرته المستشفى.


لاعبو طلائع الجيش يساندون جمعة مشهور داخل المستشفى
وفي سياق متصل، حرص لاعبو فريق طلائع الجيش على زيارة جمعة مشهور داخل المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم المعنوي له، بعد حالة القلق التي انتابتهم عقب تعرضه للوعكة المفاجئة ونقله لتلقي العلاج.


وأشار المصدر إلى أن جمعة مشهور لم يكن على علم بزيارة جميع لاعبي الفريق له، لكنه بمجرد معرفته بوجودهم أصر على الخروج لمقابلتهم والاطمئنان عليهم، إلى جانب طمأنتهم على حالته الصحية، والتأكيد على تحسن وضعه واستقراره.


وشهدت الزيارة أجواء من الدعم والمساندة، حيث التف اللاعبون حول المدير الفني، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية معه داخل المستشفى، في لفتة تعكس حالة الترابط بين أعضاء الفريق وحرصهم على مساندة مدربهم خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها.
ومن المنتظر أن تستمر متابعة الحالة الصحية لجمعة مشهور خلال الساعات المقبلة، لحين التأكد من استقرار حالته بشكل كامل.

جمعة مشهور طلائع الجيش اخبار الرياضة دوري أورا

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