معاك 100 ألف جنيه؟.. هاني جنينة يكشف أفضل خيارات الاستثمار

حدد الدكتور هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، عددًا من الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المواطنين الراغبين في توظيف مدخراتهم خلال الفترة الحالية، في ظل التقلبات الاقتصادية وقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

الشهادات البنكية الأكثر أمانًا والذهب فرصة للمستثمر الجريء

وقال جنينة، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، إن الشهادات البنكية قد تكون الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا من الناحية النفسية للمواطن في الوقت الحالي، خاصة بعد قرار رفع الفائدة، مع توقعات بزيادة بعض البنوك عوائد الشهادات خلال الأسبوع التالي للقرار.

وأوضح أن الشهادات البنكية توفر قدرًا أكبر من الاستقرار مقارنة بالأوعية الاستثمارية التي تتأثر بالتقلبات اليومية في الأسواق، مشيرًا إلى أن أذون الخزانة تمثل أيضًا أحد الخيارات الجيدة، نظرًا لأنها قصيرة الأجل وتتيح للمواطن الاستثمار والخروج عند حلول موعد الاستحقاق.

وأضاف أن الذهب يتعرض حاليًا لانخفاضات كبيرة تحت ضغوط وصفها بغير المبررة، معتبرًا أن أسعاره أصبحت منخفضة وجذابة للشراء بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم قدرة أكبر على تحمل المخاطر والتقلبات السعرية.

وأشار إلى أن الاستثمار في البورصة قد يمثل فرصة للمواطنين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة الكافية للتعامل مع سوق الأسهم، خاصة أن أسعار بعض الأسهم الكبرى أصبحت عند مستويات متدنية، بما قد يتيح فرصًا استثمارية خلال الفترة الحالية.

وشدد جنينة على ضرورة التمييز بين طبيعة كل وعاء استثماري ومدى قدرة المواطن على تحمل المخاطر، موضحًا أن الشهادات البنكية تظل الأكثر أمانًا في الظروف الحالية، بينما يتطلب الاستثمار في الذهب والأسهم استعدادًا لتحمل تقلبات الأسعار.