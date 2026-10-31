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النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم
شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة إلى الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، بعد حديثها عن بعض الفنانات، معربة عن استيائها من الطريقة التي تناولت بها الأمر، ومؤكدة أن النصيحة ينبغي أن تكون بحب وصدق، بعيدًا عن التلميح أو إحراج الزميلات أمام الجمهور.

وقالت شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن جيهان نور قامت بموقف وصفته بالرقي، مشيرة إلى أنها تتفق مع مضمون رأي نجوى إبراهيم، لكنها كانت تتمنى أن توجه نصيحتها بشكل شخصي، خاصة أنها لا تزال تحتفظ بعضويتها في نقابة المهن التمثيلية.

وأوضحت شمس البارودي أنها قررت عقب اعتزالها الفن إنهاء عضويتها بالنقابة بنفسها، بعد تعليق سابق للفنانة الراحلة فاطمة مظهر على قرار اعتزالها، مؤكدة أنها فضلت الابتعاد دون توجيه أي انتقادات لزميلاتها اللاتي عملت معهن أو الفنانات اللاتي جئن بعدها.

وأضافت أنها كانت تتمنى أن تتحدث نجوى إبراهيم مع نقيب المهن التمثيلية بشكل شخصي، وتطالبه بتوجيه النصح إلى الفنانات، وأن تكون هي أيضًا جزءًا من هذا التوجيه، بدلًا من تناول الأمر بصورة علنية، مشددة على أن لكل شخص عقله الذي يدرك به اختياراته، وأن العمل الفني شيء والسلوك الشخصي شيء آخر.

وأكدت شمس البارودي رفضها الدخول في مقارنات بشأن الملابس أو المظهر، قائلة إن الله وحده يعلم ما في الصدور، ويحاسب كل إنسان على أفعاله، معربة عن حزنها من أن تأتي بعض التعليقات على حساب زمالة فنية لا تزال قائمة بين نجوى إبراهيم وعدد من الفنانات.

شمس البارودي: النصيحة بحب وصدق لا تأتي بهذه الصورة

وأشارت الفنانة المعتزلة إلى تقديرها لنجوى إبراهيم ومحبة أجيال السبعينيات والثمانينيات لها، وارتباطهم بلقب «ماما نجوى»، لكنها شددت على أن كسب تأييد الجمهور من خلال التلميح إلى شخصيات أخرى قد يحول النصيحة إلى شماتة أو إحراج.

كما علقت على موقف المستشار مرتضى منصور في هذا الشأن، موضحة تقديرها واحترامها له، مع الإشارة إلى أن لديها تحفظًا على بعض ما صدر عنه.

واختتمت شمس البارودي رسالتها بالتأكيد على أن قول الحق لا يعني بالضرورة أن تكون طريقة طرحه صحيحة، وأن النصيحة يجب أن تقدم بحب وصدق، معربة عن تمسكها برأيها رغم توقعها تعرضها لانتقادات جديدة بسبب ما كتبته.

شمس البارودي نجوى إبراهيم الراحلة فاطمة مظهر تصريحات نجوي ابرهيم

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