سوف ترحل ولن يكون لك تأثير.. لمن يوجه محسن صالح رسالته الغامضة؟

وجه محسن صالح، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ورئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تحدث خلالها عن أهمية الاحترام والتقدير، مؤكدًا أنهما أهم من الشهرة والأموال.

الأهلي والزمالك

وكتب محسن صالح: «الاحترام والتقدير أهم من الشهرة والدنانير.. الفلوس قناطير والشهرة ستقلب تشهير وأنت لا تحسن التدبير»، مضيفًا: «سوف ترحل ولن يكون لك تأثير.. نصيحة أعد التفكير وخد قرارًا بالتغيير وبدون تأخير.. قبل فوات الأوان وهذا تحذير».

واختتم رسالته قائلًا: «بعد الزمالك والأهلي لن يكون لديك جماهير ومستقبلك ستتعرض للتدمير»، دون أن يحدد بشكل مباشر الشخص الذي يقصده برسالته.