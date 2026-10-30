مدرب بايرن ميونخ: لن نجري تغييرات جوهرية أمام دورتموند

أكد آرون دانكس، المدرب المساعد لفريق بايرن ميونخ، عدم وجود نية لإجراء تغييرات جوهرية على أسلوب لعب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، في ظل استمرار غياب المدير الفني فينسنت كومباني بسبب ظروفه الصحية.

وكان كومباني نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل يوم الجمعة الماضي، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال التدريبات نتيجة تهيج في الأغشية السحائية، قبل أن يغادر المستشفى لاحقًا، وسط توقعات بغيابه عن قيادة الفريق لعدة أسابيع لحين اكتمال تعافيه.

ويتولى دانكس المسؤولية الفنية للفريق البافاري خلال فترة غياب كومباني، ونجح بالفعل في قيادة بايرن ميونخ لتحقيق فوز كبير على ماجديبورج بنتيجة 6-1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض واحدة من أبرز مواجهاته هذا الموسم، عندما يستضيف غريمه بوروسيا دورتموند على ملعب "أليانز أرينا"، في قمة تجمع متصدري جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث يسعى الفريقان للحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب البوندسليجا بفارق الأهداف، وهو ما يدفعه للدخول في المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه المميزة، رغم غياب مدربه الأساسي.

وشدد آرون دانكس على تمسك الجهاز الفني بالهوية الفنية لبايرن ميونخ، مؤكدًا عدم إجراء تعديلات جذرية على طريقة اللعب قبل مواجهة دورتموند.

وقال دانكس: "نريد من اللاعبين النزول إلى أرض الملعب وإظهار هويتهم الحقيقية، لن تكون هناك تغييرات كبيرة أو اختلافات جوهرية، وسنكون مستعدين وقادرين على المنافسة بقوة".

وأضاف أن هناك اختلافات في أساليب العمل بين أعضاء الجهاز الفني وفينسنت كومباني، موضحًا: "فينسنت لم يكن يريد من مساعديه أن يكونوا نسخًا مصغرة منه، نحن مختلفون، لكننا نكمل بعضنا البعض".

وكشف دانكس عن عدم التواصل مع كومباني بشأن الأمور الفنية خلال فترة غيابه، احترامًا لاحتياجه إلى الراحة والتعافي، قائلًا: "تلقينا تعليمات واضحة بهذا الشأن، فهو بحاجة إلى التعافي وقضاء الوقت مع عائلته، ولا نشركه في أي تفاصيل حتى يتمكن من العودة بكامل طاقته عندما يستعيد عافيته".

أرقام قياسية

ويدخل بايرن ميونخ المواجهة بأرقام هجومية مميزة، بعدما سجل 18 هدفًا خلال أول ثلاث مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الألماني بموسم 2026-2027، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي في هذه المرحلة من المسابقة.

كما نجح الفريق في تسجيل خمسة أهداف على الأقل خلال أربع مباريات متتالية على أرضه في الدوري، وهو إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبوندسليجا.

ويمتلك الفريق البافاري أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما سجل 25 هدفًا، ليؤكد قوته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق أمام المنافسين.