تحسن حالة فينسنت كومباني بعد سقوطه مغشيًا عليه.. وبايرن ميونخ ينتظر عودته

كشف آرون دانكس، مساعد مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تحسن الحالة الصحية للبلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، بعد تعرضه للإغماء خلال أحد التدريبات الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن موعد عودته إلى ممارسة مهامه لم يتحدد حتى الآن.

وأوضح دانكس أن كومباني يحتاج إلى الحصول على الوقت الكافي للتعافي، في ظل استمرار غيابه عن الفريق، بعدما نُقل إلى المستشفى بصورة عاجلة يوم الجمعة الماضي، إثر سقوطه مغشيًا عليه خلال حصة تدريبية للفريق الرديف.

دانكس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لكومباني

وقال مساعد مدرب بايرن ميونخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة ماجدبورغ في الدور الثاني من كأس ألمانيا، إنه زار كومباني للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف: «زرته لفترة قصيرة أمس، ومعنوياته عالية، ويبدو أنه يتحسن يومًا بعد يوم. لا توجد مستجدات مهمة فيما يتعلق بالتشخيص أو العودة إلى العمل. اتركوه يرتح ويأخذ وقته».

وكان المدرب البلجيكي، البالغ من العمر 40 عامًا، يعاني من عدوى فيروسية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفعه إلى الغياب عن بعض الحصص التدريبية قبل تعرضه للإغماء. وتشير التوقعات إلى إمكانية ابتعاده عن مهامه لعدة أسابيع، دون تحديد موعد رسمي لعودته حتى الآن.

وتحدث دانكس عن زيارته للمدرب البلجيكي، مؤكدًا أن الحديث بينهما لم يتطرق إلى الأمور الفنية أو خطط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال: «أجرينا محادثة جيدة، لكننا لم نتطرق إلى كرة القدم أو الخطط المحددة. كانت محادثة ودية، وكان من دواعي سروري رؤيته والاطمئنان عليه».

جدول مزدحم ينتظر بايرن ميونخ

ويواجه بايرن ميونخ فترة حافلة بالمباريات المهمة، إذ يستعد لمواجهة ماجدبورغ غدًا الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا، قبل خوض مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الدوري الألماني.

وبعد مواجهة دورتموند، يتوجه الفريق البافاري إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لملاقاة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ضمن جدول مزدحم يتطلب استعدادًا بدنيًا وفنيًا كبيرًا من اللاعبين والجهاز الفني.

وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت يواصل فيه الفريق التعامل مع غياب كومباني، وسط ترقب لمستجدات حالته الصحية وموعد عودته إلى قيادة التدريبات والمباريات.

دانكس: عشنا مشاعر متباينة خلال أسبوع واحد

وأشار دانكس إلى أن الأيام الماضية شهدت مشاعر متناقضة داخل الفريق، بين القلق على الحالة الصحية للمدرب البلجيكي والاحتفال بالإنجاز الفردي الذي حققه المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وأصبح كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ تتويج مايكل أوين بها عام 2001، في إنجاز بارز أضاف أجواء من السعادة إلى الفريق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال دانكس: «نحن محترفون للغاية. لقد عشنا أقصى درجات التباين خلال الأسبوع الماضي، بين الفرح والنجاحات التي حققها هاري، والظروف الصعبة التي مررنا بها في الأيام الأخيرة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التماسك داخل الفريق، مضيفًا: «للتغلب على هذه اللحظات، كان علينا الاعتماد على انسجامنا وروح الفريق، وقد ساعدنا ذلك بالتأكيد».

ويأمل بايرن ميونخ أن يواصل نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحسن حالة كومباني، الذي ينتظر الفريق عودته بعد استكمال تعافيه، دون استعجال تحديد موعد لرجوعه إلى العمل.