وفاة أحد أفراد عائلته تحرم بايرن ميونيخ من كيميتش أمام أرسنال

تأكد غياب جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، عن المواجهة المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعدما أعلن النادي البافاري عدم سفر اللاعب أو مشاركته في اللقاء بسبب وفاة أحد أفراد عائلته المقربين.

وكشف بايرن ميونيخ عن غياب نجمه قبل ساعات من القمة الأوروبية المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في خبر ألقى بظلاله على استعدادات الفريق للمباراة المهمة أمام ممثل الكرة الإنجليزية.

بايرن ميونيخ يساند كيميتش في محنته العائلية

وأوضح النادي الألماني، عبر بيان رسمي، أن الظروف العائلية التي يمر بها كيميتش حالت دون مشاركته في مواجهة أرسنال، مطالبًا وسائل الإعلام والجماهير باحترام خصوصية اللاعب وأسرته خلال هذه الفترة الصعبة.

وجاء في بيان بايرن ميونيخ: "بسبب وفاة أحد أفراد عائلته المقربين، لن يكون جوشوا كيميتش ضمن قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام أرسنال".

كما شدد النادي على ضرورة مراعاة مشاعر الأسرة، قائلًا: "بالنيابة عن العائلة، نطلب احترام خصوصيتهم وحزنهم، والامتناع عن إجراء المزيد من الاستفسارات أو نشر تفاصيل إضافية بشأن هذا الأمر".

وأعربت إدارة بايرن ميونيخ عن دعمها الكامل للاعب، مؤكدة وقوف جميع أفراد النادي إلى جانبه، وتقديم التعازي له ولأسرته في هذا المصاب.

وكان كيميتش قد غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، الثلاثاء، لأسباب شخصية، قبل أن يوضح النادي طبيعة الظروف التي يمر بها اللاعب ويؤكد استبعاده من قائمة المباراة.

ويفقد بايرن ميونيخ بذلك أحد أبرز عناصر خط الوسط قبل مواجهة أرسنال، في انتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن عودة اللاعب إلى التدريبات، دون الكشف عن موعد محدد لانتظامه مجددًا مع الفريق.

وتأتي هذه المستجدات قبل مواجهة تحظى بأهمية كبيرة في مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، بينما يظل غياب كيميتش مرتبطًا بظروفه العائلية، التي حرص النادي الألماني على التعامل معها مع التأكيد على احترام خصوصيته.