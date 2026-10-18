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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونيخ يترقب موقف مانويل نوير قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا

مانويل نوير
مانويل نوير
إسلام مقلد

ترك ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، الباب مفتوحًا أمام إمكانية عودة الحارس الألماني مانويل نوير إلى المشاركة في مباراة آرسنال، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق بسبب مشكلة في القدم.

وأكد إيبرل أن إصابة نوير ليست خطيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يتابع حالة الحارس لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام الفريق الإنجليزي، في ظل أهمية المباراة للفريق البافاري.

إيبرل يكشف تفاصيل إصابة مانويل نوير

وغاب نوير، البالغ من العمر 40 عامًا، عن مباراة بايرن ميونيخ أمام فاكينج ستافنجر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 3-3، كما غاب عن مواجهة لايبزيغ، التي حسمها الفريق البافاري لصالحه بنتيجة 6-1، مساء السبت.

وقال إيبرل عقب الفوز على لايبزيج: «الإصابة ليست خطيرة، هناك بعض السوائل المتراكمة في القدم فحسب، ولا يوجد ما يدعو للقلق. لم يكن جاهزًا بما يكفي للمشاركة اليوم، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من اللعب يوم الأربعاء».

وأوضح المسؤول البافاري طبيعة المشكلة التي يعاني منها الحارس الألماني، بعدما اكتفى فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، بالإشارة إلى أن نوير شعر بشيء غير طبيعي في قدمه.

ومن المنتظر أن تتضح فرص مشاركة الحارس المخضرم أمام آرسنال بناءً على تطور حالته خلال الأيام المقبلة، في وقت يسعى فيه بايرن إلى الاعتماد على أفضل عناصره في المواجهة الأوروبية المرتقبة.

يوناس أوربيغ جاهز لتعويض نوير أمام آرسنال

وفي حال عدم تعافي نوير في الوقت المناسب، يمتلك بايرن ميونيخ بديلًا جاهزًا يتمثل في الحارس الشاب يوناس أوربيغ، الذي شارك أساسيًا في مباراتي الفريق أمام فاكينغ ستافنغر ولايبزيغ.

وأكد أوربيغ، البالغ من العمر 23 عامًا، استعداده للمشاركة في مواجهة آرسنال، مشددًا على جاهزيته لتلبية احتياجات الفريق إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال الحارس الشاب: «الجميع مستعد للمشاركة. أتمنى أن يستعيد مانو لياقته سريعًا، فهذا أمر واضح. وإذا احتاج الفريق إلي، فأنا جاهز».

ولم يتعرض أوربيج لاختبارات كثيرة خلال مواجهة لايبزيج، الذي قدم أداءً مخيبًا، لكنه استقبل هدفًا في الوقت بدل الضائع سجله أندريا ماكسيموفيتش، في مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا لبايرن ميونيخ.

سداسية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

وحقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على لايبزيغ بنتيجة 6-1، في مباراة تألق خلالها الكولومبي لويس دياز بتسجيل ثلاثة أهداف، بينما أحرز ألكسندر بافلوفيتش ومايكل أوليسيه وهاري كين الأهداف الثلاثة الأخرى.

ومنح الانتصار الفريق البافاري دفعة معنوية قبل المواجهة الأوروبية المقبلة، إلا أن الجهاز الفني سيواجه تحديات تتعلق بغياب بعض العناصر المهمة عن لقاء آرسنال.

غياب أوليسيه واقتراب عودة جمال موسيالا

وسيفتقد بايرن ميونيخ خدمات الفرنسي مايكل أوليسيه أمام آرسنال بسبب الإيقاف، وهو ما يمثل ضربة لخيارات الفريق الهجومية قبل المباراة المرتقبة.

كما تبدو مشاركة جمال موسيالا مستبعدة، رغم اقترابه من العودة إلى الملاعب بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية، وفقًا لتصريحات إيبرل.

وقال المسؤول الرياضي في بايرن ميونيخ: «لا أعتقد أنه سيكون جاهزًا لمباراة آرسنال. نعمل حاليًا على إعادته تدريجيًا وبحذر».

وبذلك، يترقب بايرن ميونيخ الموقف النهائي لمانويل نوير قبل مواجهة آرسنال، في وقت يعمل فيه الجهاز الفني على تجهيز البدائل المتاحة وتعويض الغيابات، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في واحدة من أبرز مباريات الفريق خلال مشواره الأوروبي.

ماكس إيبرل بايرن ميونيخ مانويل نوير آرسنال دوري أبطال أوروبا

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