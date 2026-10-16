حقيقة موقف بايرن ميونخ من ضم نجم برشلونة

كشف تقرير صحفي حقيقة محاولات بايرن ميونخ للتعاقد مع الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ارتباط اسم اللاعب من قبل باهتمام لضمه.

وبحسب ما أوضح الصحفي الموثوق كريستيان فالك، فإن كوندي لا يزال يحظى بتقدير مسؤولي النادي البافاري، الذي سبق أن حاول الحصول على خدماته قبل انتقاله إلى برشلونة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك إلا أن المدافع الفرنسي لا يتصدر قائمة أولويات بايرن ميونخ خلال الميركاتو الشتوي.، وتأتي المطالب المالية المرتفعة لبرشلونة ضمن أبرز أسباب ابتعاد النادي الألماني عن الصفقة.

وختم التقرير أن بايرن ميونخ، لن يوافق على دفع مبلغ يتراوح بين 80 و90 مليون يورو من أجل حسم التعاقد مع اللاعب، ورغم عدم وجود تحرك منتظر لضم كوندي في يناير، فإن اهتمام بايرن ميونخ بالمدافع الفرنسي لا يزال قائمًا، لكن إتمام الصفقة سيظل مرتبطًا بالتكلفة المالية.