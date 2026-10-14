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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيدري يفسر اكتساح برشلونة لجالاتا سراي: «لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع يقدم مساهمته»

الإسباني بيدري
الإسباني بيدري
أ ش أ

 أكد الإسباني بيدري، لاعب خط وسط نادي برشلونة، ثقته الكبيرة في قدرات فريقه، عقب الفوز العريض على غلطة سراي التركي بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وكان برشلونة قد تأخر في النتيجة بعدما استقبل هدف التقدم، لكنه نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف أخرى خلال الشوط الثاني، ليحسم المواجهة بانتصار كبير.

وأعرب بيدري عن رضاه عن أداء الفريق، خاصة في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن برشلونة استحوذ على الكرة خلال النصف الأول من المباراة، لكنه لم يكن دقيقًا بما يكفي في اللمسة الأخيرة.

وقال لاعب الوسط الإسباني: «استحوذنا على الكرة في الشوط الأول، لكننا تسرعنا في التمريرة الأخيرة. أنا سعيد برد فعل الفريق وبأدائنا في الشوط الثاني، الذي قدمنا خلاله مستوى استثنائيًا».

وشدد بيدري على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو برشلونة، مؤكدًا قدرة الفريق على تسجيل العديد من الأهداف، بفضل امتلاكه مجموعة متنوعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة.

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا. نستطيع تسجيل الكثير من الأهداف. نمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، حيث يقدم الجميع مساهمتهم».

وتعكس تصريحات بيدري رضاه عن الأداء الجماعي للفريق، إلى جانب تأكيده أهمية توافر البدائل القادرة على مساعدة برشلونة في مواصلة المنافسة على المستوى الأوروبي.

الإسباني بيدري برشلونة الفوز

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