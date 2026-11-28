قالت وزارة الأوقاف، إن التبرُّع بالدَّم ليس استجابةً عابرةً لخبرٍ مؤلم، بل هو ترجمةٌ عمليَّةٌ لقوله تعالى: {وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰا}[المائدة:٣٢]، وشكرٌ حقيقيٌّ لنعمة العافية، وعتقٌ للنَّفس من قيد الشُّحِّ، وتجسيدٌ لـ«اليد البيضاء» التي تَسبِقُ السُّؤالَ قبل أن يُضطرَّ إليه مريضٌ، فلْنجعلْه عادةً راسخةً، ووقفًا حيًّا يجري نبضُه في عروق الآخرين.

وأضافت وزارة الأوقاف، في تقرير لها عن التبرع بالدم، أن القاعدةُ القرآنيَّةُ الخالدة: {وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰا} [المائدة: ٣٢] تظل هي الميزان الأعلى لقيمة الحياة الإنسانيَّة في الإسلام، وقد نَصَّ أعلامُ التَّفسير على أنَّ هذا الإحياء يشملُ كلَّ سببٍ يُنتشَلُ به الإنسانُ من شَفَا الهلاك.

وتابعت: وبلغ تعظيمُ حفظِ الحياة في شرعنا مبلغًا فريدًا، حتَّى إنَّ سُلطان العُلماء العزَّ بن عبد السَّلام قرَّر تقديم إنقاذ النَّفس المهدَّدةِ بالهلاك على أداء الصَّلاة في وقتها، فقال: "لأنَّ إنقاذ الغَرْقَى المعصومين عند الله أفضلُ مِن أداء الصَّلاة... ومعلومٌ أنَّ ما فاتَهُ مِن مصلحة أداء الصَّلاة لا يُقارِبُ إنقاذَ نفسٍ مسلمةٍ من الهلاك".

فائدة التبرع بالدم للإنسان

وذكرت وزارة الأوقاف، أن الطبُّ يخبرُنا أنَّ في جسد الإنسان المعافَى رصيدًا حيويًّا من الدَّم، يعوِّضُه نُخاع العظم بعد التبرُّع سريعًا، وهنا يبرز أصلٌ نبويٌّ بديعٌ هو «أخلاقُ الفضل» في الحديث الذي يرويه أبو سَعِيدٍ الخُدْريُّ رضي الله عنه: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْل» [صحيح مسلم.

وأكَّد النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- هذا المعنى في واقعة طبيَّة إسعافيَّة مباشرة حين لَدَغتْ عَقَرَبٌ رجلًا في مجلسه، فأَطلق دستوره الجامع: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

وتابعت: وإذا كان كثيرون يظنُّون أنَّ شكر الصحَّة يقتصر على اللسان، فإنَّ الإمام أبا حامد الغزاليَّ يضع يده على حقيقة الشُّكر قائلًا: "مَعْنَى الشُّكْرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النِّعْمَةَ في إِتْمَامِ الْحِكْمَةِ التي أُرِيدَتْ بها" وهو ما يلتقي مع قوله تعالى: {وَأَحۡسِن كَمَاۤ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَیۡكَ} [القصص: ٧٧].

وتُحدَّد ضوابطُ التبرُّع بالدَّم في خمسِ قواعدَ شرعيَّة وطبيَّة محكمة:

- وجود الحاجة والضَّرورة: كأن يكونَ بعضُ النَّاس في حاجة ماسَّة إلى كميَّات من الدَّم؛ لإنقاذ حياتهم من الهلاك، أو الإشراف عليه في الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية والأمراض المستعصية.

- تحقيق مصلحة مؤكَّدة للمريض: بأن يكونَ التبرُّع نافعًا للمحتاج من الوجهة الطبيَّة، وتحت إشراف الأطبَّاء الثِّقات.

- انتفاء الضَّرر عن المُتبرِّع: «أي: ألَّا يؤدِّيَ التبرُّعُ بالدَّم إلى ضررٍ على المُتبرِّع كليًّا وجزئيًّا»، لأنَّ حفْظَ نفْسِ المُتبرِّع مقدَّمٌ شرعًا على المُتبرَّع له.

- التحقُّق الطبيُّ من خلوِّ المتبرِّع من الأمراض الضارَّة: «أن يتحقَّق بالطُّرق الطبيَّة خلوُّ المُتَبَرِّع بالدَّم من الأمراض الضارَّة بصحَّة الإنسان؛ لأنَّه لا يجوز شرعًا دفعُ الضَّرر بالضَّرر».

- كمال الأهليَّة والالتزام بالتبرُّع الخالص: «أن يكون المُتبرِّع بالدَّم إنسانًا كاملَ الأهليَّة»، وأن يكون عطاؤه تبرُّعًا خالصًا، لا بيعًا ولا اشتراطًا لمقابل ماديٍّ، مع الالتزام باللَّوائح والقوانين المنظِّمة.