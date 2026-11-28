أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التحدي الحقيقي أمام القارة الأفريقية يتمثل في قدرتها على امتلاك إرادتها الاقتصادية، ووضع قواعد اللعبة بإرادتها، بدلا من استمرار خضوع قراراتها الاقتصادية والأمنية والإنتاجية لإملاءات الخارج.

أبو العينين يتحدث أمام منتدى الأهرام إبدو

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، بعنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية»، تحت شعار «الابتكار - الاستثمار - التصنيع - بناء أفريقيا للغد».

وقال أبو العينين إن أفريقيا عانت خلال فترات طويلة من رؤية ظالمة لم تمنحها حق اتخاذ القرار، حيث كانت قراراتها تُفرض عليها من الخارج، سواء فيما يتعلق بأمنها أو مواردها أو بحارها أو مختلف مقدراتها، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية كانت حتى في تعاملاتها المالية والاقتصادية تخضع لشروط خارجية، إذ كانت أسعار الإقراض تُحدد من الخارج، وكذلك منظومة الأمن البحري وتأمين مخاطر الصادرات وتقييم الدول والمخاطر.

فرصة إفريقيا لإعادة صياغة موقعها من الاقتصاد العالمي

وأضاف أن الإنتاج الأفريقي كان يعتمد بصورة أساسية على تصدير المواد الخام، رغم امتلاك القارة الإرادة والقدرة على استثمار مواردها وتحويلها إلى صناعات حقيقية تحقق قيمة مضافة لاقتصاداتها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن أفريقيا تشهد حاليا تغيرا كبيرا، وأصبحت تمتلك فرصة حقيقية لإعادة صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن القارة قادرة على الانتقال من موقع المصدر للخامات إلى شريك حقيقي في التصنيع والإنتاج واتخاذ القرار الاقتصادي.

وأوضح أن القادة الأفارقة أصبحوا يتحدثون بلغة واحدة تقوم على ضرورة التصنيع، وتعظيم القيمة المضافة، والمشاركة الحقيقية في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، بما يعكس تحولا في الرؤية والإرادة السياسية تجاه مستقبل القارة.

وشدد أبو العينين على أن أفريقيا تمتلك الإمكانات والقدرات التي تؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة، وأن الوقت أصبح مناسبا لترجمة هذه الإمكانات إلى واقع اقتصادي يحقق مصالح الشعوب الأفريقية.