أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، استمرار العمل في إنشاء تحصينات أمنية متكاملة على الشريط الحدودي مع إيران، في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة على الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب، خاصة في منطقة هور الحويزة، التي تشهد تنفيذ هذه الإجراءات للمرة الأولى من نوعها.

وأوضحت الوزارة، في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الحدود العراقية الإيرانية تمتد لنحو 1493 كيلومترا، وتعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هور الحويزة يمثل مسطحا مائيا ضخما يمتد لأكثر من 50 كيلومترا على طول الشريط الحدودي المشترك بين البلدين.

وأضافت أن المخافر الحدودية كانت تقع على مسافة عدة كيلومترات خلف الهور، وهو ما شكل ثغرة أمنية استغلها المهربون والمتسللون على مدار سنوات، بسبب طبيعة المنطقة المائية وصعوبة مراقبة التحركات عبرها.

ولمعالجة هذه الثغرة، أنجزت قوات الحدود العراقية إنشاء سواتر ترابية بارتفاع عدة أمتار، وبدأت تنفيذ التحصينات الأمنية فوقها، لتشكل ما وصفته الوزارة بالخط الصفري الفاصل بين العراق وإيران، بما يتيح تعزيز المراقبة والسيطرة على المنطقة الحدودية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تتبناها بغداد لتأمين حدودها الشرقية، والحد من عمليات التسلل والتهريب التي تستغل المناطق الوعرة والمسطحات المائية، فيما سبق للسلطات العراقية إنشاء سواتر ترابية على الجانب الشرقي من هور الحويزة لأغراض أمنية مماثلة.

وعلى صعيد التنسيق بين البلدين، شهد يناير 2026 مباحثات أمنية مشتركة بين العراق وإيران، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز التعاون لمنع التسلل والتهريب، وتفعيل دور اللجان الأمنية الحدودية، بما يضمن أمن واستقرار المناطق الحدودية المشتركة.